Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует направить 0,9 млн рублей на исследование территории "Зари" Общество

Администрация Дзержинска Нижегородской области планирует направить 885,13 тысячи рублей на исследование промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря".

Как сообщила пресс-служба горадминистрации 5 февраля 2018 года, исследования необходимы для их идентификации и выбора способа их утилизации и обезвреживания.

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров сообщил, что факт размещения промотходов был зафиксирован в августе 2017 года. Всего было обнаружено порядка 300 кубовых емкостей и металлических бочек объемом 500 литров, а также склад мазута. При этом земельный участок, на котором размещены отходы, не является муниципальным. Он относится к землям, чья собственность не разграничена.

По его словам, проведенные лабораторией МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска" замеры вблизи бывшего завода "Заря" за последние три года, по итогам которых превышения концентрации загрязняющих веществ также не зафиксированы.

Помимо этого был заключен договор с Научно-исследовательским институтом химии ННГУ им. Н.И. Лобачевского на идентификацию и определение класса опасности семи проб неизвестного химического вещества. По результатам анализов пяти проб из бочек отнесены ко II классу опасности, две пробы – к III классу опасности, в том числе в складе мазута.

Нестеров добавил, что после всех проведенных исследований в сентябре 2017 года Инженерно-экологическая служба Дзержинска организовала мероприятия по закрытию всех 18 сливных оголовков открытых емкостей. В декабре 2017 года выполнены работы по обустройству места для складирования емкостей с промышленными отходами на территории бывшего завода "Заря". Также был устроен тент для защиты от атмосферных осадков. Всего было укрыто 144 кубовых емкости и 159 двухсотлитровых бочек с неизвестным веществом.

"В конце января состоялось совещание по вопросу ликвидации свалки опасных промышленных отходов на территории бывшего завода "Заря". В ближайшее время будет объявлен конкурс по определению подрядчика для обследования порядка трехсот бочек, и мы планируем до конца марта получить окончательное итоговое заключение по определению этих отходов и способам их утилизации", - пояснил Нестеров.

После определения химического состава промотходов можно будет рассматривать варианты их утилизации. В соответствии с законодательством из полномочий органов местного самоуправления исключена деятельность по обращению с промышленными отходами. Поэтому администрация будет обращаться в министерство экологии и природных ресурсов области с просьбой о принятии мер по ликвидации свалки промышленных отходов территории бывшего завода "Заря".

Напомним, уголовное дело по факту незаконной свалки на территории бывшего завода "Заря" было возбуждено осенью 2017 года. В ноябре администрация Дзержинска была оштрафована на 100 тысяч рублей за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований на этой территории.