Нижегородский Союз писателей обратился к Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в центре города Общество

Открытие памятника, посвященного Воздвижению Животворящего Креста, на площади Лядова в августе 2015 года Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский Союз писателей обратился к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в историческом центре города. Об этом сообщает пресс-служба НОО Союза писателей России 7 февраля 2018 года.

Согласно информации, топонимическая комиссия обратилась к мэру с инициативой установки на улицах и площадях исторического центра города "двойных" указателей, на которых планируется разместить как ныне существующие, так и дореволюционные названия. Комиссия предлагает установить такие таблички к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.

Отмечается, что предложение является "компромиссным вариантом", так как полное переименование улиц встречает много противников: в частности, встаёт вопрос о возможных проблемах при смене документов жителями таких улиц.

"В будущем возможны какие-то переименования улиц, но с участием их жителей, которые благодаря двойным табличкам познакомятся с историей и получит возможность сравнить разные варианты. Затраты на изготовление таких указателей невелики и городу по карману. Двойные аншлаги давно и широко применяются во многих городах России (Великий Новгород, Ростов Великий, Орехово-Зуево, Пермь, Челябинск, Ярославль и многие др.). Опасения, что они внесут путаницу, усложнят работу почтальонов, надуманы и опровергаются практикой", - подчёркивает секретарь комиссии Станислав Смирнов.

Кроме того, в обращении Топонимической комиссии к властям города содержится и ходатайство о переименовании площади Лядова в Крестовоздвиженскую. "У этой инициативы долгая история: топоним "Площадь Монастырская" включен еще в список Экспертной комиссии начала 1990-х годов, действовавшей при российском фонде культуры. В 2012 году с прошением вернуть исторические названия площади Лядова – Монастырская, а прилегающей улице Красносельской – Крестовоздвиженская выступила большая группа почетных и именитых граждан города, подписалось свыше 30 человек. Чуть позже митрополит Георгий передал в мэрию свыше 4000 подписей. Для упрощения наименования улицы и площади объединили, предложив переименовать только площадь – в Крестовоздвиженскую. Были слушания в Городской Думе, где почин был поддержан главным архитектором Быковым, "за" высказались две профильные комиссии (Растеряева и Анисимова). Администрация Советского района дважды, в 2012 и 2016 годах, высказывалась за переименование. Власти города обещали пойти навстречу горожанам, но слово не сдержали. Сегодня ввиду смены руководства города наша комиссия просит вернуться к вопросу и принять давно назревшее решение. За названием в честь Крестовоздвиженского монастыря кроется огромный пласт истории, оно связано с именами Минина, Пушкина, трех российских монархов, многих выдающихся нижегородцев. А Лядов в нашем городе почти не жил, никаких заслуг перед ним не имеет", - говорит Станислав Смирнов.

Список улиц, переулков, площадей Нижнего Новгорода для установки на них "двойных" указателей названий (существующее – историческое (до 1917 г.):

Улицы :

1. Академика Блохиной – Мистровская

2. Алеши Пешкова – Пирожниковская

3. Братьев Матусовых – Мещанская

4. Володарского – Петропавловская, Большая Солдатская

5. Генкиной – Пожарская

6. Горького – Полевая, Посадская

7. Добролюбова – Мироносицкая

8. Долгополова – Новинская

9. Дунаева – Юрьевская

10. Заломова – Похвалинская

11. Ивана Романова – Крюковская

12. Интернациональная – Александровская

13. Кожевенная – Живоносновская

14. Коминтерна – Большая

15. Коммунистическая – Елизаветинская

16. Короленко – Канатная

17. Костина – Готмановская

18. Красносельская – Крестовоздвиженская

19. Литвинова – Песочная

20. Марата – Набережная Оки

21. Маслякова – Прядильная

22. Минина – Жуковская

23. Невзоровых – Мининская

24. Октябрьская – Дворянская

25. Пискунова – Осыпная, Малая Печерская

26. Семашко – Мартыновская

27. Советская – Московская

28. Совнаркомовская – Царская

29. Стрелка – Александро-Невская

30. Трудовая – Спасская

31. Ульянова – Тихоновская

32. Университетская – Мышкин переулок

33. Фрунзе – Кизеветтерская

34. Черниговская – Нижне-Окская набережная

35. Чкалова – Выставочное шоссе

Переулки :

1. Вахитова – Троицкий

2. Гранитный – Петропавловский

3. Грибоедова - Всехсвятский

4. Урожайный – Сергиевский