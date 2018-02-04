Нижегородский Союз писателей обратился к Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в центре города

Открытие памятника, посвященного Воздвижению Животворящего Креста, на площади Лядова в августе 2015 года
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Нижегородский Союз писателей обратился к главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову с предложением ввести двойные названия улиц в историческом центре города. Об этом сообщает пресс-служба НОО Союза писателей России 7 февраля 2018 года.
Согласно информации, топонимическая комиссия обратилась к мэру с инициативой установки на улицах и площадях исторического центра города "двойных" указателей, на которых планируется разместить как ныне существующие, так и дореволюционные названия. Комиссия предлагает установить такие таблички к 800-летию Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.
Отмечается, что предложение является "компромиссным вариантом", так как полное переименование улиц встречает много противников: в частности, встаёт вопрос о возможных проблемах при смене документов жителями таких улиц.
"В будущем возможны какие-то переименования улиц, но с участием их жителей, которые благодаря двойным табличкам познакомятся с историей и получит возможность сравнить разные варианты. Затраты на изготовление таких указателей невелики и городу по карману. Двойные аншлаги давно и широко применяются во многих городах России (Великий Новгород, Ростов Великий, Орехово-Зуево, Пермь, Челябинск, Ярославль и многие др.). Опасения, что они внесут путаницу, усложнят работу почтальонов, надуманы и опровергаются практикой", - подчёркивает секретарь комиссии Станислав Смирнов.
Кроме того, в обращении Топонимической комиссии к властям города содержится и ходатайство о переименовании площади Лядова в Крестовоздвиженскую. "У этой инициативы долгая история: топоним "Площадь Монастырская" включен еще в список Экспертной комиссии начала 1990-х годов, действовавшей при российском фонде культуры. В 2012 году с прошением вернуть исторические названия площади Лядова – Монастырская, а прилегающей улице Красносельской – Крестовоздвиженская выступила большая группа почетных и именитых граждан города, подписалось свыше 30 человек. Чуть позже митрополит Георгий передал в мэрию свыше 4000 подписей. Для упрощения наименования улицы и площади объединили, предложив переименовать только площадь – в Крестовоздвиженскую. Были слушания в Городской Думе, где почин был поддержан главным архитектором Быковым, "за" высказались две профильные комиссии (Растеряева и Анисимова). Администрация Советского района дважды, в 2012 и 2016 годах, высказывалась за переименование. Власти города обещали пойти навстречу горожанам, но слово не сдержали. Сегодня ввиду смены руководства города наша комиссия просит вернуться к вопросу и принять давно назревшее решение. За названием в честь Крестовоздвиженского монастыря кроется огромный пласт истории, оно связано с именами Минина, Пушкина, трех российских монархов, многих выдающихся нижегородцев. А Лядов в нашем городе почти не жил, никаких заслуг перед ним не имеет", - говорит Станислав Смирнов.
Список улиц, переулков, площадей Нижнего Новгорода для установки на них "двойных" указателей названий (существующее – историческое (до 1917 г.):
Улицы:
1. Академика Блохиной – Мистровская
2. Алеши Пешкова – Пирожниковская
3. Братьев Матусовых – Мещанская
4. Володарского – Петропавловская, Большая Солдатская
5. Генкиной – Пожарская
6. Горького – Полевая, Посадская
7. Добролюбова – Мироносицкая
8. Долгополова – Новинская
9. Дунаева – Юрьевская
10. Заломова – Похвалинская
11. Ивана Романова – Крюковская
12. Интернациональная – Александровская
13. Кожевенная – Живоносновская
14. Коминтерна – Большая
15. Коммунистическая – Елизаветинская
16. Короленко – Канатная
17. Костина – Готмановская
18. Красносельская – Крестовоздвиженская
19. Литвинова – Песочная
20. Марата – Набережная Оки
21. Маслякова – Прядильная
22. Минина – Жуковская
23. Невзоровых – Мининская
24. Октябрьская – Дворянская
25. Пискунова – Осыпная, Малая Печерская
26. Семашко – Мартыновская
27. Советская – Московская
28. Совнаркомовская – Царская
29. Стрелка – Александро-Невская
30. Трудовая – Спасская
31. Ульянова – Тихоновская
32. Университетская – Мышкин переулок
33. Фрунзе – Кизеветтерская
34. Черниговская – Нижне-Окская набережная
35. Чкалова – Выставочное шоссе
Переулки:
1. Вахитова – Троицкий
2. Гранитный – Петропавловский
3. Грибоедова - Всехсвятский
4. Урожайный – Сергиевский
Площади:
1. Маркина – Софроновская
2. Минина и Пожарского – Благовещенская
3. Революции – Вокзальная
4. Свободы – Острожная
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