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Общество

Управление по благоустройству кремля установит металлоконструкцию в виде мячей в Нижнем Новгороде

14 марта 2018 15:19  [504] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Правительство Нижегородской области выделило 500 тысяч рублей на создание металлоконструкции в виде трех футбольных мячей на территории нижегородского Кремля. Об этом сообщается на сайте Госзакупок 14 марта 2018 года.

Согласно информации, средства на реализацию контракта выделяются за счет средств субсидии, направленной на выполнение государственного (муниципального) задания. Заказчиком работ является ГБУ НО "Управление по благоустройству территории кремля".

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 524,3 тысячи рублей. Подрядчик должен сделать и установить сборную металлоконструкцию в виде пяти элементов: двух колец и трех футбольных мячей для оформления территории Кремля.

Аукцион состоится 26 марта. Конструкцию будет необходимо установить в течение пяти рабочих дней после заключения контракта. Место установки будет определено заказчиком.

Напомним, что горадминистрация планирует направить более 37 млн рублей на оформление Нижнего Новгорода к ЧМ-2018.

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