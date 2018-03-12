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Общество

"Хлебный дом" выиграл контракт на поставку хлеба в детсады и школы Нижнего Новгорода в 2018 году

16 марта 2018 12:17  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

ООО "Хлебный дом" выиграло контракт на поставку хлеба в 276 детсадов и школ Нижнего Новгорода. Об этом говорится в документах на сайте госзакупок 15 марта 2018 года.

Согласно информации, на конкурс поступило две заявки от ООО Компания "Хлебный Дом"(50,5 млн рублей) и ОАО "Хлеб" (50,8 млн рублей). Начальная цена контракта составляла 59,8 млн рублей. Победила компания "Хлебный Дом", предложившая наименьшую цену.

Заказчиком продуктов питания (хлеба из пшеничной, ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки) в школы и детские сады шести районов города по данному контракту выступило МП "ЕЦМЗ". Объем поставок составит чуть более 1,41 тысяч тонн. Один килограмм хлеба обойдется 35,7 рублей. Контракт действует до 31 декабря 2018 года.

Как сообщалось ранее, руководство ЕЦМЗ предложило повышать стоимость питания каждый год на уровень инфляции.

СПРАВКА:
ООО Компания "Хлебный дом" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2006 году. Уставный капитал – 20 тысяч рублей. Генеральный директор – Дмитрий Васильевич Яшнов, учредитель – Нина Ивановна Бочкарева.

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