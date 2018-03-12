Ограничение движения транспорта на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде вводится с 19 марта до 23 апреля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ограничение движения транспорта на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде вводится с 19 марта до 23 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения города 16 марта 2018 года.

Согласно информации, часть полос набережной будет перекрыта в районе домов 19 и 20, а также у дома 11. Ограничения вводятся из-за прокладки водопровода.

Напомним, движение транспорта в районе пл. Киселева закрыто до 7 мая.

Напомним также, движение по части Мещерского бульвара закрыто до 1 мая.