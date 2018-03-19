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Политика

Новый устав Нижнего Новгорода вступил в силу 21 марта

21 марта 2018 10:26  [693] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Новый устав Нижнего Новгорода вступил в силу 21 марта 2018 года. Об этом сообщил председатель Гордумы Дмитрий Барыкин, открывая мартовское заседание.

Согласно принятым в феврале изменениям, заседание городской думы является правомочным, если на нем присутствует не менее половины депутатов (24 человека). Правовые акты Гордумы принимаются большинством голосов, за исключением принятия устава и некоторых других документов.

"Глава города может наложить вето на решение Гордумы, и его преодолевают двумя третями голосов", - напомнил Барыкин.

Как сообщалось ранее, 21 февраля 2018 года нижегородская Дума одобрила изменения в Устав города. В числе прочего, правки предполагают уменьшение кворума и изменения правил избрания главы города.

Напомним, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов в интервью НИА "Нижний Новгород" заявил, что "согласование заместителей главы администрации со стороны представительного органа власти нарушением считает Верховный суд РФ". "Важно понимать: когда мы говорим, что управление города переходит на одноглавую модель, подразумевается, что есть один человек, который несет единоличную ответственность за работу городской администрации", - прокомментировал он предлагаемые правки в Устав.

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