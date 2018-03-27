Горячая вода не поступает в 243 дома из-за повреждения трубопровода в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Горячая вода не поступает в 243 дома в связи с повреждением трубопровода в районе пл. Свободы в Нижнем Новгороде по данным на 08:00 29 марта 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ОАО "Теплоэнерго".

Согласно информации, в настоящее время ресурсоснабжающая организация продолжает ремонтно-восстановительные работы на тепловой сети. Отмечается, что повреждение произошло на участке теплотрассы диаметром 700 мм на ул. Невзоровых.

По данным на 08:00 параметры теплоносителя по отоплению и гвс снижены в 243 домах по улицам Горького, Провиантская, Ковалихинская, Трудовая, Белинского, Ошарская, Республиканская, Дунаева, Генкиной, Невзоровых, Фрунзе.

Как сообщили в "Теплоэнерго", работы планируется завершить до 10:00.

Напомним, что днём 28 марта площадь Свободы и прилегающие улицы были залиты водой, от которой шёл сильный пар. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в "Теплоэнерго", произошло повреждение теплотрассы.