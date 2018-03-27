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Бизнес

ЗС НО утвердило соглашение о господдержке между облправительством и ОАО "Гидромаш"

29 марта 2018 13:55  [54] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Законодательное собрание Нижегородской области утвердило соглашение о господдержке между облправительством и ОАО "Гидромаш" (Нижний Новгород). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании регионального парламента, 29 марта 2018 года.

Соглашение было заключено 5 февраля. Господдержка в форме льгот по налогу на прибыль будет предоставляться при проектировании и производстве шасси для пассажирского авиалайнера МС-21 с применением инновационных технологий. Объем инвестиций в проект составляет 592,2 млн рублей, в том числе 36% составляют заемные средства.

Предполагается, что шасси выйдут в серийное производство в 2018 году. Общая сумма льгот составит 38,8 млн рублей. Бюджетная эффективность для консолидированного бюджета Нижегородской области составит 43,3 млн рублей. В компании прогнозируют, что, благодаря данному проекту, к 2022 году рост производительности труда по сравнению с уровнем 2017 года составит 24%.

Законопроект об утверждении соглашения принят в двух чтениях.

Напомним, завод Гидромаш в 2017 году увеличил чистую прибыль на 17,7% - до 2 млрд 9 млн 748 тысяч рублей.

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