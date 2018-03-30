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Общество

Суд продлил арест руководителю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода до 3 мая

02 апреля 2018 16:37  [95] Общество
Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

Суд продлил арест руководителю Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода до 3 мая. Об этом сообщается на сайте Нижегородского районного суда 30 марта 2017 года.

В обоснование ходатайства указано, что он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Обвиняемый уже был судим и может, в случае перевода его под домашний арест, скрыться от органов предварительного следствия и суда или продолжить преступную деятельность.

Следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали в полном объеме. Обвиняемый и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей.

Напомним, руководитель Ассоциации частных перевозчиков Нижнего Новгорода Сергей Ковалев был арестован в конце августа 2017 года по обвинению в организации причинения тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст.33, п. "а" ч.3 ст. 111 УК РФ).

В ходе следствия было установлено, что мотивом совершения преступления послужила профессиональная деятельность потерпевшего, который представлял интересы горадминистрации в арбитражном суде по поводу разногласий между мэрией и ассоциацией в вопросе новой маршрутной сети города.

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