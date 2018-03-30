Подрядчик провел тестовый фейерверк "ко Дню города" для подготовки к фестивалю болельщиков ЧМ Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Тестовый фейерверк был организован в Нижнем Новгороде 1 апреля 2018 года не столько ко Дню города-2018, сколько к фестивалю болельщиков Чемпионата мира по футболу.

Как сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород" генеральный директор компании-подрядчика MF Group Алексей Жиров, тестовый фейерверк был организован из средств компании не только ко Дню города-2018 (12 июня), но и к другому событию – фестивалю болельщиков, который пройдет в этом году 14 июня на площади Минина. В то же время он заметил, что в День города и в день проведения фестиваля болельщиков будут организованы разные по сложности фейерверки.

"День города будет проходить на той же площадке, что и фестиваль болельщиков, поэтому мы решили объединить эти два события. 1 апреля мы провели тестирование пиротехнических систем. Для организации мультимедийного салюта (к фестивалю болельщиков) необходимо было провести компьютерное моделирование с использованием тайм-кода, когда в единую партитуру синхронизируются музыка, свет и залпы пиротехнических изделий. В День города тоже будет фейерверк, но несколько проще, чем во время фестиваля ", - ответил Алексей Жиров.

В постановлении администрации города № 863 от 29.03.2018 года говорится о запуске тестового фейерверка только ко Дню города. В документе нет информации о том, что мероприятие было также организовано в рамках подготовки к фестивалю болельщиков. Движение транспорта 1 апреля вдоль Нижневолжской набережной во время тестирования пиротехники было запрещено.

"Все, что связано с подготовкой и проведением ЧМ-2018, находится в ведении областного правительства. Администрация не могла указать в своем постановлении проведение тестового фейерверка для события, связанного с ЧМ-2018, поэтому указали первое по календарному списку мероприятие – День города", - уточнил Жиров.

Жиров также сказал, что конкурс по организации фейерверка во время фестиваля болельщиков на сайте госзакупок состоялся в 2017 году, однако сумму контракта назвать не смог.