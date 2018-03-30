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Бизнес

Официальный магазин FIFA откроется в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде 10 апреля

06 апреля 2018 14:00  [125] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Официальный магазин FIFA откроется в ТРК "Небо" в Нижнем Новгороде 10 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба торгово-развлекательного комплекса 6 апреля.

Как отмечается в пресс-релизе, подобный магазин станет единственным в регионе, его открытие проводится в рамках мероприятий по улучшению инфраструктуры области.

В торжественной церемонии открытия примут участие врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский, послы города-организатора, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина и российский футболист Дмитрий Булыкин. Всех участников мероприятия будет сопровождать официальный талисман Чемпионата мира по футболу 2018 года - Забивака.

"Для нижегородцев, пришедших в этот день в ТРК "Небо" на открытие магазина, будет организована праздничная программа: выступление команды художественных гимнасток и футбольной команды “Football masters”, футбольный мастер-класс от Дмитрия Булыкина, фотосессия с Забивакой на брендированной фотозоне, автограф-сет послов города-организатора, турнир по кибер-футболу, раздача воздушных шаров с символикой Мундиаля, а также розыгрыш призов, среди которых футбольный мяч ADIDAS - официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России", - говорится в пресс-релизе.

Торжественное открытие магазина состоится 10 апреля в 16:00.

Напомним, в Нижнем Новгороде 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года пройдут матчи группового этапа, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.

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