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Культура и отдых

Обменные гастроли нижегородского театра "Комедiя" и тамбовского драмтеатра пройдут 11-15 апреля

09 апреля 2018 17:30  [178] Культура и отдых
Театр Комедiя

Театр Комедiя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Обменные гастроли нижегородского театра "Комедiя" и тамбовского драмтеатра пройдут 11-15 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайтах театров.

Согласно информации, в рамках гастролей на нижегородской сцене состоятся показы следующих спектаклей: 11 апреля в 18:00 - комедия по пьесе Жана-Батиста Мольера "Дон Жуан" (16+), 12 апреля в 18:00 – комедия по пьесе Александра Островского "Аферисты" (12+), 13 апреля в 18:00 - комедия по пьесе Степана Лобозерова "Семейный портрет" (12+), 14 апреля в 12:00 – комедия по пьесе Виктора Красовского "Как Федор за три моря ходил" (6+), 14 апреля в 18:00 - водевиль по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума" (12+).

В это же времен на сцене тамбовского театра состоятся пять спектаклей театра комедии. Театр покажет пять спектаклей: 12 апреля в 18:30 - "Роман длиною в жизнь" (16+), 13 апреля в 18:30 - комедию "Чисто английская измена" (16+), 14 апреля в 18:00 комедию - "Укрощение строптивой" (16+), 15 апреля в 11:00 - детский спектакль "Аладдин" (0+), 15 апреля 18:00 - комедию "Боинг-Боинг" (16+).

Напомним также, что нижегородский драмтеатр отправился в Санкт–Петербург в рамках проекта "Большие гастроли" в апреле 2018 года.

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