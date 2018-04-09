Обменные гастроли нижегородского театра "Комедiя" и тамбовского драмтеатра пройдут 11-15 апреля Культура и отдых

Театр Комедiя Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Обменные гастроли нижегородского театра "Комедiя" и тамбовского драмтеатра пройдут 11-15 апреля 2018 года. Об этом сообщается на сайтах театров.

Согласно информации, в рамках гастролей на нижегородской сцене состоятся показы следующих спектаклей: 11 апреля в 18:00 - комедия по пьесе Жана-Батиста Мольера "Дон Жуан" (16+), 12 апреля в 18:00 – комедия по пьесе Александра Островского "Аферисты" (12+), 13 апреля в 18:00 - комедия по пьесе Степана Лобозерова "Семейный портрет" (12+), 14 апреля в 12:00 – комедия по пьесе Виктора Красовского "Как Федор за три моря ходил" (6+), 14 апреля в 18:00 - водевиль по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума" (12+).

В это же времен на сцене тамбовского театра состоятся пять спектаклей театра комедии. Театр покажет пять спектаклей: 12 апреля в 18:30 - "Роман длиною в жизнь" (16+), 13 апреля в 18:30 - комедию "Чисто английская измена" (16+), 14 апреля в 18:00 комедию - "Укрощение строптивой" (16+), 15 апреля в 11:00 - детский спектакль "Аладдин" (0+), 15 апреля 18:00 - комедию "Боинг-Боинг" (16+).

Напомним также, что нижегородский драмтеатр отправился в Санкт–Петербург в рамках проекта "Большие гастроли" в апреле 2018 года.