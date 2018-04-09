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Общество

МЧС направило две группы спецчасти для контроля паводковой ситуации в Починковском и Гагинском районах Нижегородской области

10 апреля 2018 09:46  [989] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области направило две группы специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) для контроля паводковой ситуации в Починковском и Гагинском районах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 10 апреля 2018 года.

Данные меры приняты в связи с неблагоприятным прогнозом подтоплений пониженных участков местности, низководных мостов, дорог местного значения в результате снеготаяния и разлива малых рек. Как сообщает МЧС, для мониторинга, своевременного реагирования на ухудшение ситуации и оказания помощи населению в подтопленные Починковский и Гагинский районы выдвинулись две группы СПСЧ. Всего задействовано 12 единиц техники и 24 человека личного состава.

"В арсенале специалистов необходимая техника и оборудование, предназначенные для оказания помощи населению в случае ухудшения паводковой обстановки: надувные лодки, спасательные жилеты, спасательные круги, мотопомпы, бензопилы. Кроме того, с помощью беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа специалисты будут проводить мониторинг и оценку паводковой обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации Русгидро, 10 апреля в районе Нижегородской ГЭС началось весеннее половодье.

Как сообщалось ранее, по данным на 9 апреля в Нижегородской области из-за паводка подтоплено девять мостов.

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