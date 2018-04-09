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Происшествия

"Весенний снегопад легче переносится автолюбителями, чем осенний", - Игорь Михайлушкин

11 апреля 2018 11:15  [122] Происшествия
Игорь Михайлушкин

Игорь Михайлушкин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

"Весенний снегопад легче переносится автолюбителями, чем осенний", - сообщил НИА "Нижний Новгород" начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по региону Игорь Михайлушкин, комментируя ситуацию на дорогах в регионе при резком похолодании 11 апреля 2018 года.

Как сообщили агентству в отделе пропаганды БДД, в связи со снегопадом количество ДТП в регионе утром 11 апреля не увеличилось. По данным на 10:30 зарегистрировано только два происшествия с пострадавшими. Так, в городском округе Дзержинск водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и совершил наезд на стоявший на обочине большегруз MAN. ДТП произошло в 04:20, в результате ранение получил 44-летний пассажир иномарки. Также в Дивеево в 07:35 произошло ДТП, в котором пострадал один человек. В Нижнем Новгороде информации о крупных авариях не поступало.

"По статистике всегда вход в лето проходит легче, чем предзимний период. Большинство водителей ещё не успели сменить резину, и на дорогах в целом сохраняется зимний стиль езды. Задержки в движении утром, конечно, были, но вполне. Но никакого коллапса не случилось. Форс-мажора по ДТП мы также не наблюдаем", - рассказал Игорь Михайлушкин.

Он также отметил, что на ситуацию на дорогах весной влияет увеличившееся количество велосипедистов и мотоциклистов. При этом он сказал, что в 2018 году ДТП с участием мотоциклов пока не было, с велосипедистами уже случались. В том числе, 10 апреля в посёлке Горбатовка г.о.Дзержинск КамАЗ совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части, в результате чего 64-летний велосипедист был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Напомним, что МЧС сообщало о возможности ЧС в регионе в связи с усилением ветра и резким похолоданием.

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