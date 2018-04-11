Вопрос об отставке зампредседателя КСП Нижнего Новгорода Валентины Шабалиной внесен на рассмотрение депутатов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вопрос об отставке заместителя председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода Валентины Шабалиной внесен на рассмотрение депутатов.

Этот вопрос внесен в повестку заседания постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Заседание комиссии назначено на 18 апреля 2018 года. Также на нем будет рассмотрен вопрос об изменении в положение о КСП.

Напомним, Шабалина была назначена менее полугода назад – в декабре 2017 года. Ранее она занимала должность замглавы администрации г. Кстово.