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Политика

Вопрос об отставке зампредседателя КСП Нижнего Новгорода Валентины Шабалиной внесен на рассмотрение депутатов

13 апреля 2018 12:22  [145] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Вопрос об отставке заместителя председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Нижнего Новгорода Валентины Шабалиной внесен на рассмотрение депутатов.

Этот вопрос внесен в повестку заседания постоянной комиссии городской Думы по бюджетной, финансовой и налоговой политике. Заседание комиссии назначено на 18 апреля 2018 года. Также на нем будет рассмотрен вопрос об изменении в положение о КСП.

Напомним, Шабалина была назначена менее полугода назад – в декабре 2017 года. Ранее она занимала должность замглавы администрации г. Кстово.

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