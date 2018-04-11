Фото:
Остановка транспорта будет запрещена на участке Сормовского поворота Нижнего Новгорода с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил центр организации дорожного движения в городе.
Согласно информации, остановка будет запрещена на участке в районе домов 4А и 4Г по Московскому шоссе.
Ограничение вводится с целью обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта по Московскому шоссе.
Напомним также, в конце марта введено ограничение остановки для грузовых автомобилей на ул. Белинского.
Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+