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Общество

Остановка транспорта будет запрещена на участке Сормовского поворота Нижнего Новгорода с 1 мая

13 апреля 2018 13:08  [45] Общество

Фото: ЦОДД

Остановка транспорта будет запрещена на участке Сормовского поворота Нижнего Новгорода с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил центр организации дорожного движения в городе.

Согласно информации, остановка будет запрещена на участке в районе домов 4А и 4Г по Московскому шоссе.

Ограничение вводится с целью обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта по Московскому шоссе.

Напомним также, в конце марта введено ограничение остановки для грузовых автомобилей на ул. Белинского.

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