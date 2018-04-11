Остановка транспорта будет запрещена на участке Сормовского поворота Нижнего Новгорода с 1 мая Общество

Фото: ЦОДД

Остановка транспорта будет запрещена на участке Сормовского поворота Нижнего Новгорода с 1 мая 2018 года. Об этом сообщил центр организации дорожного движения в городе.

Согласно информации, остановка будет запрещена на участке в районе домов 4А и 4Г по Московскому шоссе.

Ограничение вводится с целью обеспечения пропускной способности и беспрепятственного движения транспорта по Московскому шоссе.

Напомним также, в конце марта введено ограничение остановки для грузовых автомобилей на ул. Белинского.