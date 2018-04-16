Тело мужчины обнаружено в реке Оке в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром 17 апреля Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Тело погибшего мужчины обнаружено в реке Оке в Канавинском районе Нижнего Новгорода утром 17 апреля 2018 года. О этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Информация о происшествии на реке в районе ул. Марата, д. 23 поступила в городскую Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) в 07:30.

Как сообщили в МЧС, сотрудники аварийно-спасательного отряда извлекли тело погибшего из воды и передали правоохранительным органам для установления личности мужчины, а также причин и обстоятельств произошедшего.

Напомним, что 13 апреля спасатели выезжали на эвакуацию 26 рыбаков со льдины в Городецком районе Нижегородской области.