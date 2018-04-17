Дзержинск получил почетный штандарт губернатора Нижегородской области Общество

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров получил почетный штандарт губернатора Нижегородской области за достижение Дзержинском наилучших показателей эффективности деятельности органов власти по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Переходящий почётный штандарт Нестерову вручили на совещании глав органов местного самоуправления всех муниципальных образований региона 18 апреля 2018 года.

Дзержинск занял первое место в первой группе (свыше 80 тысяч человек) по итогам работы за 2016 год. Отмечается, что все муниципальные образования Нижегородской области (52 района или округа) делятся на пять групп по численности населения: свыше 80 тысяч человек; от 35 до 80 тысяч человек; от 20 до 35 тысяч человек; от 15 до 20 тысяч человек и менее 15 тысяч человек.

Ранее, в 2016 году Дзержинск также занял первое место и получил почетный штандарт губернатора по итогам работы за 2015 год.

В пресс-релизе также сообщается, что, если Дзержинск получит первое место по итогам работы в 2017 году, штандарт навсегда останется в этом городе.

Напомним, ранее Виктор Нестеров сообщал, что по итогам 2017 года Дзержинск занял пятое место по уровню социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов области с уровнем развития выше среднего.