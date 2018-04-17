Последние новости рубрики Общество
18 апреля 2018 19:18  [47] Администрация Дзержинска Нижегородской области призвала горожан принять активное участие в субботнике
18 апреля 2018 19:07  [51] Дзержинск получил почетный штандарт губернатора Нижегородской области
18 апреля 2018 19:02  [61] Нижегородское правительство планирует пересмотреть подход к выделению земельных участков многодетным семьям
18 апреля 2018 18:58  [200] МФЦ Нижнего Новгорода планирует открыть три допотделения в торговых центрах осенью 2018 года
18 апреля 2018 18:53  [61] Члены комитета Думы Дзержинска Нижегородской области по горхозяйству высказали претензии к уборке дорог
18 апреля 2018 18:36  [86] Активисты "Единой России" выявили неудовлетворительное состояние детских площадок в двух районах Нижнего Новгорода в ходе рейда
18 апреля 2018 18:25  [72] Более 1,3 тысячи обращений поступило в управление Роспотребнадзора по Нижегородской области за I квартал 2018 года
18 апреля 2018 17:12  [429] "Чистой воды конфликт интересов есть Автозаводском районе по организации питания в школах", - Владимир Тарасов
18 апреля 2018 17:03  [100] Синоптики прогнозируют нестабильную погоду и дожди в Нижегородской области 19-22 апреля
18 апреля 2018 16:59  [120] Нижегородская прокуратура выявила ряд нарушений при оказании медпомощи жителям региона
Общество

Дзержинск получил почетный штандарт губернатора Нижегородской области

18 апреля 2018 19:07  [51] Общество

Глава администрации Дзержинска Виктор Нестеров получил почетный штандарт губернатора Нижегородской области за достижение Дзержинском наилучших показателей эффективности деятельности органов власти по итогам 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Переходящий почётный штандарт Нестерову вручили на совещании глав органов местного самоуправления всех муниципальных образований региона 18 апреля 2018 года.

Дзержинск занял первое место в первой группе (свыше 80 тысяч человек) по итогам работы за 2016 год. Отмечается, что все муниципальные образования Нижегородской области (52 района или округа) делятся на пять групп по численности населения: свыше 80 тысяч человек; от 35 до 80 тысяч человек; от 20 до 35 тысяч человек; от 15 до 20 тысяч человек и менее 15 тысяч человек.

Ранее, в 2016 году Дзержинск также занял первое место и получил почетный штандарт губернатора по итогам работы за 2015 год.

В пресс-релизе также сообщается, что, если Дзержинск получит первое место по итогам работы в 2017 году, штандарт навсегда останется в этом городе.

Напомним, ранее Виктор Нестеров сообщал, что по итогам 2017 года Дзержинск занял пятое место по уровню социально-экономического развития среди 52 муниципальных районов и городских округов области с уровнем развития выше среднего.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph