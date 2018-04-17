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Общество

Повреждённое покрытие моста в г.о. Семёновский Нижегородской области восстановлено 20 апреля

20 апреля 2018 09:27  [63] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Повреждённое покрытие моста в г.о. Семёновский Нижегородской области восстановлено 20 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону со ссылкой на областное ЦУКС ГУ МЧС России.

Напомним, что 18 апреля в 13:20 поступило сообщение о разрушении автомобильного моста через ручей на 106 км автодороги Нижний Новгород – Киров. Было повреждено деревянное покрытие моста, бетонные опоры и металлические конструкции не повреждены. В результате было нарушено автомобильное сообщение между деревнями М. Покровка и Озерки.

Как сообщает МЧС, 20 апреля в 03:50 работы по восстановлению покрытия моста завершены. Автомобильное сообщение между деревнями восстановлено. Обслуживающей организацией ООО "Магистраль" проведены работы по демонтажу деревянных прогонов и деревянного настила.

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