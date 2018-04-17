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Происшествия

"Нижегородский водоканал" планирует ликвидировать провал в асфальте на ул. Чаадаева за свой счет

20 апреля 2018 16:19  [87] Происшествия

Фото: группа "ЧП-ДТП Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ОАО "Нижегородский водоканал" планирует ликвидировать провал в асфальте на ул. Чаадаева за свой счет. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании 20 апреля 2018 года.

На предприятии подтвердили информацию о провале в асфальте, произошедшем рядом с домом №26 по ул. Чаадаева (Московский район). Как сообщают очевидцы в соцсетях, 19 апреля в яму на этом месте передними колесами провалился автомобиль "Москвич".

В "Нижегородском водоканале" отметили, что специалисты обследовали место происшествия и выяснили, что повреждения труб не было. По какой причине произошел размыв грунта, пока неизвестно. При этом ликвидировать провал и проводить благоустройство компания будет за свой счет, поскольку на этом месте находится их колодец. Сроки пока не уточняются.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде был обнаружен провал в асфальте на ул. Ильинской у дома №49 (Нижегородский район). Это произошло из-за некачественно выполненных работ по устройству кабельного колодца связи. Работы выполняла компания ООО "Энергострой". Отмечалось, что подрядчику грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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