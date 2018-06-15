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Общество

Комиссия Гордумы по транспорту сняла вопрос о перспективах развития электротранспорта в Нижнем Новгороде

18 июня 2018 12:41  [672] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия Гордумы по транспорту сняла вопрос о перспективах развития электротранспорта в Нижнем Новгороде. Такое решение было принято на заседании профильной комиссии 18 июня 2018 года.

По вопросу должна была докладывать гендиректор МП "Нижегородэлектротранс" Елена Лекомцева, но на заседании она не присутствовала.

Заместитель председателя комиссии по транспорту Игорь Нагорный ("Единая Россия") сообщил, что по просьбе администрации города рассмотрение этого вопроса перенесли на следующее заседание (оно, по плану, состоится после депутатских каникул в сентябре – прим. НИА "Нижний Новгород").

Как пояснила агентству и. о. директора департамента транспорта администрации города Елена Кузнецова, Лекомцева не смогла представить информацию в связи с мероприятиями проходящего в Нижнем Новгороде ЧМ-2018.

Напомним, ранее администрация Нижнего Новгорода совместно с министерством транспорта области рассматривала вопрос перехода "Нижегородэлектротранса" на концессию.

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