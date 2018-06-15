Профильная комиссия нижегородской думы отказалась выносить на заседание вопрос о ситуации с детсадом на ул. Ильинской Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия нижегородской думы по строительству и архитектуре отказалась выносить на заседание вопрос о ситуации с детским садом на ул. Ильинской. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствующий на заседании комиссии 19 июня 2018 года.



Вопрос был вынесен по инициативе депутата Евгения Лазарева. Речь идет о детском саде № 248 (ул. Ильинская, 118А), который находится около строительной площадки в границах улиц Горького-Ильинской-Новой, где в 2013 году снесли дом с бельведером на ул. Ильинской, 126. "Поводом для обращения послужил дичайший факт. В условиях нехватки мест в детсадах, у нас утверждают проект планировки и межевания, детсад оказывается в центре будущей застройки. Факт страшит своим идиотизмом! Сначала был проведен аукцион на 2 га, потом на 3,5 га. К ранее приобретенным застройщиком территориям каким-то образом приросли новые территории. Почему они вошли в состав будущего земельного участка? Компания "РегионИнвест52" вокруг собирается построить новый микрорайон. Там с парковками тяжело. Администрация говорит о том, чтобы перенести детсад в другое место. То есть, детский сад снесут! На его месте планируется построить тринадцатиэтажный жилой дом - это что?", - поинтересовался Лазарев.



"После того, как будет построен новый детсад неподалеку от ул. Ильинской, который застройщик предложил построить в 2013 году, можно будет снести старый детсад. Решение о сносе пока не принималось. Оно будет приниматься во время строительства нового микрорайона. Подготовлен проект планировки и межевания, но проект не может получить заключение госэкспертизы, потому что участок не сформирован. При этом, место под новое детское дошкольное учреждение зарезервировано", - ответил заместитель директора департамента строительства администрации города Артем Каразанов. Депутаты также добавили, что детсад – 1959 года постройки и уже не отвечает современным требованиям.



Лазарев предложил направить от комиссии обращение в прокуратуру, чтобы разобраться с освоением данной территории и дальнейшим строительством, в том числе на месте детского сада и обсудить на заседании Думы 20 июня, но по итогам голосования, вопрос не был вынесен на заседание.



Напомним также, что нижегородская мэрия объявила повторные аукционы на строительство детсадов в "Аквамарине" и "Цветах". Стоимость детских садов несколько снизилась. Аукционы назначены на 5 июля.