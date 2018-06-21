Проект строительства ГРС "Горбатовка" в Нижегородской области четыре раза получил отрицательное заключение экспертизы ПАО "Газпром" Бизнес

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НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Проект строительства газораспределительной станции "Горбатовка" в Нижегородской области четыре раза получил отрицательное заключение экспертизы ПАО "Газпром". Об этом заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Олег Ваховский сообщил на заседании правительства Нижегородской области 21 июня 2018 года.



По его словам, проектная и рабочая документация по строительству объекта готовы на 100%. Заказчиком - ЗАО "Газпром инвест" - закуплено оборудование на 828 млн рублей, получено положительное заключение госэкспертизы. При этом ПАО "Газпром" уже четырежды дало отрицательное заключение по рабочему проекту.



"Основное замечание - отсутствие подтверждения проектной производительности ГРС в объеме 1 млн кубометров в час. Сегодня заказчик ведет работу по снятию замечаний и получению положительного заключения", - рассказал Ваховский.



Напомним, в декабре 2017 года врио главы Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правление ПАО "Газпром" достигли предварительной договоренности о строительстве отвода от газопровода и газораспределительной станции "Горбатовка". Договоренность была достигнута на их личной встрече. Сообщалось, что строительство объекта "Газопровод - отвод и ГРС "Горбатовка" начнется "в ближайшее время".