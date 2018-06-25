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Происшествия

"Нижегородский водоканал" планирует устранить провал асфальта в мкрн Мещерское озеро к 26 июня

25 июня 2018 16:22  [100] Происшествия

Фото: Намик Кадырлеев

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Нижегородский водоканал" планирует устранить провал асфальта в мкрн Мещерское озеро к 26 июня. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Напомним, провал асфальта произошел утром 25 июня на пересечении ул. Пролетарской и Мещерского бульвара.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, провал асфальтового покрытия произошел на канализационном коллекторе ОАО "Нижегородский водоканал". В срок до 26 июня предприятие планирует выполнить аварийный ремонт трубопровода и благоустройство территории.

"Отмечаем, что коллектор находится в ветхом состоянии и запланирован к реконструкции в 2018 году. В настоящее время уже выбран подрядчик для производства работ по реконструкции, организация приступит к ремонту после завершения ЧМ по футболу", - добавили в пресс-службе.

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