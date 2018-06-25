Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде 25 июня Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде днем 25 июня 2018 года. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Трамвай №18 сошел с рельсов около ул.Ашхабатская, недалеко от парка Кулибина. Пострадавших нет. В УГИБДД сообщили, что информации о данном ДТП к ним не поступало.

Как сообщили в депо №1, по данным на 16:00 движение трамваев на линии восстановлено.

Напомним, что 20 июня в Московском районе также с рельсов сошел трамвай и совершил столкновение со встречным трамваем.