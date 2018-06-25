Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2018 17:37  [71] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Балахне Нижегородской области 12-летнего Игоря Стемасова
25 июня 2018 17:13  [94] Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода
25 июня 2018 16:43  [122] Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде 25 июня
25 июня 2018 16:31  [92] Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Воскресенском районе Нижегородской области
25 июня 2018 16:22  [255] "Нижегородский водоканал" планирует устранить провал асфальта в мкрн Мещерское озеро к 26 июня
25 июня 2018 15:31  [109] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Василия Михайлова
25 июня 2018 15:27  [129] Гострудинспекция в Нижегородской области расследует случай травмы на строительстве свиноводческого комплекса
25 июня 2018 13:06  [136] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области Галины Алешиной
25 июня 2018 13:01  [267] Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области за 1-24 июня
25 июня 2018 11:26  [706] Синоптики прогнозируют жару и грозы в Нижегородской области 25-26 июня
Происшествия

Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде 25 июня

25 июня 2018 16:43  [122] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде днем 25 июня 2018 года. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Трамвай №18 сошел с рельсов около ул.Ашхабатская, недалеко от парка Кулибина. Пострадавших нет. В УГИБДД сообщили, что информации о данном ДТП к ним не поступало.

Как сообщили в депо №1, по данным на 16:00 движение трамваев на линии восстановлено.

Напомним, что 20 июня в Московском районе также с рельсов сошел трамвай и совершил столкновение со встречным трамваем.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph