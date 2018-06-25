Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде 25 июня

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Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде днем 25 июня 2018 года. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
Трамвай №18 сошел с рельсов около ул.Ашхабатская, недалеко от парка Кулибина. Пострадавших нет. В УГИБДД сообщили, что информации о данном ДТП к ним не поступало.
Как сообщили в депо №1, по данным на 16:00 движение трамваев на линии восстановлено.
Напомним, что 20 июня в Московском районе также с рельсов сошел трамвай и совершил столкновение со встречным трамваем.
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