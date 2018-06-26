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Общество

"Нижегородский водоканал" завершил устранение провала асфальта в мкрн Мещерское озеро

26 июня 2018 19:13  [49] Общество
Нижегородский водоканал завершил устранение провала асфальта в мкрн Мещерское озеро

Нижегородский водоканал завершил устранение провала асфальта в мкрн Мещерское озеро

Фото: пресс-служба "Нижегородского водоканала"

"Нижегородский водоканал" завершил устранение провала асфальта в мкрн Мещерское озеро. Об этом пресс-служба коммунальной организации сообщила 26 июня 2018 года.

Согласно информации, вечером 25 июня был выполнен ремонт места повреждения коллектора на ул. Пролетарской, провал был засыпан песком и уплотнен щебнем. 26 июня завершена укладка асфальта. В ходе ремонта задействованы 12 сотрудников Нижегородского водоканала и пять единиц специализированной техники.

Напомним, провал грунта произошел 25 июня. Его размеры составили несколько метров в глубину и ширину.

СПРАВКА:
Ново-Сормовский коллектор диаметром 2 м построен в 1970-х годах. Причиной провала стала ветхость трубопровода и предшествующие обильные осадки. В рамках инвестиционной программы Нижегородского водоканала запланирована реконструкция двухкилометрового участка этого коллектора от железной дороги до станции метро "Стрелка". В 2018 году планируется выполнить санацию и реконструкцию 380 метров запланированного участка. Для проведения работ уже определен подрядчик, в конце июля 2018 года начнется восстановление коллектора.

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