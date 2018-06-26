Канавинский мост будет перекрыт для пешеходов с 17:00 в Нижнем Новгороде 27 июня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Канавинский мост будет перекрыт для пешеходов с 17:00 в день матча Швейцария - Коста-Рика в Нижнем Новгороде 27 июня 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, сегодня в 21:00 на "Стадионе Нижний Новгород" пройдёт четвёртый матч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ Швейцария – Коста-Рика. Входные группы стадиона откроются для болельщиков за три часа до начала матча - в 18:00.

Сообщается также, что с 18:00 до 23:00 станция метро "Стрелка" будет работать для подвоза, с 23:00 до 02:00 – для вывоза пассажиров. Кроме того, в этот день продлена работа автобусных маршрутов №№ 1, 3, 11, 19, 26, 40, 41, 43, 45, 52, 56, 57, 61, 64, 66, 68, 69, 90, а также трамвайных маршрутов №№ 2, 21 и троллейбусных маршрутов №№ 9, 13, 17, 31, 21 до 02.00.

Канавинский мост будет перекрыт для пешеходов с 17:00. Для удобства болельщиков на площади Благовещенская (расположена перед Канавинским мостом со стороны верхней части города - спуск Похвалинского съезда), будут организованы дополнительные шаттлы. О работе транспорта для болельщиков можно узнать на сайте города-организатора. Там же размещена вся необходимая информация о транспортных изменениях в целом.

Как сообщалось ранее, всего в Нижнем Новгороде проходят шесть матчей Чемпионата мира по футболу: 18, 21, 24 и 27 июня 2018 года матчи группового этапа чемпионата, 1 июля – одна восьмая финала, 6 июля – четвертьфинал.