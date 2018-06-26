Тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поблагодарил российских болельщиков за поддержку на ЧМ Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес после матча со Швейцарией группового этапа (группа E) Чемпионата Мира по футболу, который прошел "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня 2018 года, поблагодарил российских болельщиков за поддержку. С такими словами он выступил на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, матч завершился ос счетом 2:2, Швейцария в итоге заняла второе место в группе и в 1/8 финала сыграет со сборной Швеции. Коста-Рика получила одно очко на чемпионате и возвращается домой.

Лучшим игроком матча стал полузащитник сборной Швейцарии Блерим Джемайли, он открыл счет этого матча.

По итогам игры Джемайли сказал, что соперники их не удивили. "Мы не думали, что нас ждет легкий матч. Костариканцы хорошо играли, и я хотел бы поздравить их с такой игрой. Но, я думаю, и мы заслужили похвалы. Мы вышли из группы, группа была сложной, победа давалась нелегко. На групповом этапе каждая команда – серьезный соперник. Все, кто прошел – прошел неспроста. Швеция вышла из группы, находясь в одной группе с Германией. Это большое достижение. Важно правильно настроиться на этот матч и правильно выполнить задачу", - добавил футболист.

Тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поблагодарил российских болельщиков за поддержку. "Хотел бы сказать большое спасибо болельщикам из России. Не знаю почему, но коста-риканская сборная очень популярна за рубежом. Может это связано с тем, какие мы. Нас обычно любят и тепло встречают. И коста-риканские болельщики чувствовали себя сегодня на трибунах как дома", - отметил он.

"Каждый матч отличается от предыдущих. Нужно заранее придумывать, как будешь играть. Все зависит от конкретных обстоятельств каждого матча. Сегодня был наш последний матч, к сожалению, нам не удалось выйти из группы", - напомнил тренер и добавил, что 28 июня команда вылетит домой, а что касается его будущего как тренер, что пока ничего неизвестно.

"Первые 20-25 минут нам удавалось захватывать важные мячи, потом стало сложнее. Их переходы были достаточно быстрыми, и наша защита стала страдать от этого. Во втором тайме нам удалось внести коррективы. Во втором тайме мы перекинули акценты на фланги, и, думаю, это помогло нам существенно улучшить положение. Мы в пятый раз выступаем на чемпионате мира, и эта группа – одна из самых серьезных за все наши игры. У нас было немало возможностей, и мог бы быть другой результат. Но таков футбол", - прокомментировал Оскар Рамирес.

Тренер швейцарской сборной Владимир Петкович в свою очередь рассказал, что самое главное для них сейчас, что сборная вышла на следующий рубеж. "Это минимальная цель, которую нам нужно было выполнить. До конца не было известно, устроит ли нас ничья или даже поражение с небольшой разницей, поэтому я подумал, что лучших игроков стоит использовать и может быть зря, что за два ненужных нарушения – в центре, далеко от наших ворот – мы получили желтые карточки. У нас 23 игрока, и каждый из них готов к этим матчам. Я уверен, что каждый из них готов выложиться на 120%. Жаль этих двух, но уже ничего не поделаешь", - отметил он.

"Я хочу поздравить команду Коста-Рики с прекрасным выступлением на чемпионате и при нашей же помощи он создали немало сложностей для нас. Уже буквально на первых минут у нас было несколько не очень хороших пасов. Сегодня у нас, может быть, не хватило мотивации на победу и все же – большой комплимент в сторону Коста-Рики", - подчеркнул тренер швейцарской сборной.

Он добавил, что швейцарских болельщиков на трибунах было не очень много. "Было сложно, нас было буквально несколько тысяч против 40 тысяч других. То же самое было и на предыдущей игре. Но постепенно мы привыкли. Может быть, мы сможем воодушевить зрителей, они увидят, что мы показываем зрелищный футбол и за счет этого перейдут на нашу сторону. Нам нужно лучше играть, чем сегодня. Амбиций нам не занимать, мы хотим достигать большего, и я не сомневаюсь, что нам это удастся против Швеции", - подытожил Петкович.