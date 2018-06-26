Болельщика в костюме динозавра удалили с матча Швейцария-Коста-Рика в Нижнем Новгороде за нарушение правил Спорт

Болельщика в костюме динозавра удалили со "Стадиона Нижний Новгород" во время матча Швейцария-Коста-Рика 27 июня 2018 года. Об этом сообщает Lenta.ru.

Информагентство ссылается на видео, которое опубликовал в своем Instagram-аккаунте россиянин Павел Нацвин. На ролике видно, как болельщик в сарафане и кокошнике подбежал к человеку в ростовом костюме динозавра и ударил его. "Динозавр" подыграл мужчине и сделал вид, что собирается проглотить его.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на очевидца, после этого стюарды увели болельщика в костюме динозавра с трибун, мотивируя это запретом на ношение костюмов, скрывающих лицо.

Напомним, матч группового этапа Чемпионата мира по футболу между сборными Швейцарии и Коста-Рики прошёл на "Стадионе Нижний Новгород" 27 июня. Игра закончилась со счётом 2:2.

СПРАВКА:

Согласно п.5.1.40 правил поведения на стадионе во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™, на стадион запрещено проносить "маски, шлемы, а также любые иные средства маскировки или предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности". Также на стадионе запрещены громоздкие предметы, сумма трех измерений которых по длине, ширине и высоте превышает 75см.