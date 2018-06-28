БК "Нижний Новгород" заключил новый контракт с форвардом Сергеем Тороповым Спорт

БК "Нижний Новгород" заключил новый контракт с форвардом Сергеем Тороповым. Об этом сообщается на сайте клуба 29 июня 2018 года.

Согласно информации, контракт заключен на сезон 2018 – 2019 годов.

Тяжелый форвард пришел в клуб в марте 2018 года, дебютировав 18 марта в домашней встрече против "Астаны". В концовке предыдущего сезона он вышел в 13 матчах Единой Лиги ВТБ, продемонстрировав среднюю статистику в 3,5 очка (57,1% двухочковых бросков), 1,9 подбора и 0,8 передачи за 10 минут игрового времени.

"Сергей пришел в нашу команду уже во второй части предыдущего сезона. Не могу сказать, что переход из Суперлиги в Единую лигу ВТБ дался легко. Ему пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к нашим требованиям. Однако он прекрасно понял свою роль на площадке и внутри коллектива, продемонстрировал желание помочь команде и старался сразу корректировать свои ошибки на тренировках. Именно поэтому мы предложили ему новый контракт. Я как тренер хотел бы выразить Сергею большое уважение – он согласился остаться несмотря на то, что у него были лучшие варианты с точки зрения финансов. Тем самым он доказал стремление работать в "Нижнем Новгороде", и мы продолжаем вместе", - сказал главный тренер БК НН.

"В "Нижнем Новгороде" я провел не так много времени, но успел почувствовать, что такое выступать за команду Лиги ВТБ и, конечно, хотел остаться на следующий сезон. Моя мотивация не изменилась. Как я и говорил перед приходом в БК "НН", я хочу играть за родной город, представлять его в Единой Лиге ВТБ и стараться радовать наших болельщиков, среди которых моя семья, друзья и знакомые. Надеюсь, в следующем сезоне у нас обязательно будут поводы для радости", - прокомментировал новый контракт Торопов.

Напомним также, что капитан "Нижнего Новгорода" Петр Губанов покинул клуб.