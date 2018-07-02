Рассмотрение жалобы на решение суда об изъятии квартиры депутата в Нижегородской области назначено на 10 июля Политика

Роман Лаптев Фото: Городская Дума Арзамаса

Рассмотрение апелляционной жалобы депутата Думы Арзамаса Нижегородской области, директора ООО "Юридическое агентство "Персона" Романа Лаптева на решение суда об изъятии его квартиры назначено на 10 июля 2018 года. Об этом говорится в делопроизводстве Нижегородского областного суда.

Напомним, депутат не смог подтвердить в суде источник средств на приобретение квартиры. По данным прокуратуры, стоимость квартиры (2 млн рублей) превысила совокупный доход депутата и его жены за три года, предшествующие отчетному периоду (2016 год). В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд, который постановил обратить квартиру парламентария в доход государства.

Не согласившись с решением Арзамасского горсуда суда, Лаптев его обжаловал.

Напомним, ранее парламентарий пояснял, что в графе оснований для приобретения указал три пункта: кредит в коммерческом банке на 750 тысяч рублей, материнский капитал (у него двое детей) и накопления за предыдущие годы. Он отмечал, что ему в вину поставлено то, что он якобы не смог бы накопить 200 тысяч рублей для приобретения квартиры.

Случай, когда из-за неподтверждения средств на покупку в доход государства обращается квартира депутата, которая при этом куплена еще и за счет материнского капитала, является прецедентом как для Нижегородской области, так и для страны в целом.