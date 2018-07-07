Нижегородские разработчики рассчитывают на запуск серийного производства нейромобилей в 2021 году Общество

Нижегородские разработчики рассчитывают на запуск серийного производства нейромобилей в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области 9 июля 2018 года.

Согласно информации, нейромобиль был презентован на промышленном форуме "ИННОПРОМ-2018" в Екатеринбурге. Это инновационная разработка Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 – 2020 годы".

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин представил модель управляемого силой мысли нейромобиля вице-премьеру российского правительства Дмитрию Козаку.

"Нейромобиль нужен людям с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. По данным разработчиков, людей, которые сейчас ограничены в мобильности из-за особенностей здоровья и которым мог бы помочь преодолеть эти трудности нейромобиль, в России порядка 13 млн человек", - пояснил Никитин.

По словам разработчиков, система управления нейромобиля транслирует биоэлектрические сигналы пользователя, в том числе его головного мозга, в команды управления устройством. Ученые ориентируются на несколько категорий людей с ограниченными возможностями – у кого осталась мышечная активность, а также на тех, у кого она полностью отсутствует.

"Система управления автомобилем будет осуществлена целым комплексом датчиков, которые будут анализировать окружающую обстановку, и она будет информировать, предупреждать водителя, то есть это некий ассистент, автомобиль не принимает решений самостоятельно. Мы все равно оставляем окончательное решение за человеком, то есть пилот все равно главный в автомобиле и его решение является ключевым. С помощью сенсоров мы детектируем его намерения, и уже эти намерения транслируются в систему управления автомобиля", - рассказал руководитель лаборатории разработки интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ им.Н.И.Лобачевского Василий Миронов.

Как отметил представитель ННГУ, нижегородскую модель нейромобиля от лучших мировых аналогов отличает более низкое, на 30-55%, энергопотребление и самый высокий по сравнению с ними удельный крутящий момент. Кроме того, себестоимость отечественного нейромобиля ниже, чем у зарубежных образцов.

"Наш нейромобиль ориентирован в первую очередь для личного использования. Существующие на рынке аналоги требуют перекомпоновки классических автомобилей, в которые интегрируется ручное управление. Конструктив нашего автомобиля предусматривает возможность открывания задней дверцы и опускания пневмоподвески. В результате мы получаем наклонную плоскость и человек на инвалидной коляске имеет свободный въезд в автомобиль", - добавил Миронов.

Разработчики отметили, что будут готовы к запуску серийного производства нейромобилей в 2021 году.

Напомним, в 2017 году нижегородские ученые получили из федерального бюджета 250 млн рублей субсидий на создание нейромобиля. Срок реализации проекта – до 31 декабря 2019 года. Соисполнителем проекта является ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (г. Санкт-Петербург), индустриальным партнером – ООО "ЗВД" (г. Тольятти).

Также сообщалось, что ННГУ намерен представить общественности завершенный проект "Киберсердце" в 2018 году.

Кроме того, ученые из этого вуза работают над созданием экзоскелета. На реализацию проекта ННГУ получил 140 млн рублей субсидий. Напомним также, что Глеб Никитин осенью прошлого года поручил просчитать потребности экзоскелета в регионе.