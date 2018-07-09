Гордума одобрила передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Гордума одобрила передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду. Такое решение было принято заседании Думы 11 июля 2018 года.



Речь идет о нежилых помещениях на втором этаже и верхнем полуэтаже (антресоли) дома №19/6 по ул. Б. Покровской общей площадью 228 кв. метров. Судебный департамент вышел с инициативой передать им помещения, которые потом будут использоваться нижегородским районным судом. Напомним, районный суд переехал на Большую Покровскую, 19 из здания на пер. Плотничном после того, как областной суд разместился в новом здании на ул. Студенческой, 23.



Таким образом, здание на ул. Б. Покровской будет включено в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом и иные договоры без проведения конкурсов или аукционов.