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Общество

Гордума одобрила передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду

11 июля 2018 10:45  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Гордума одобрила передачу части здания на ул. Большой Покровской Нижегородскому районному суду. Такое решение было принято заседании Думы 11 июля 2018 года.

Речь идет о нежилых помещениях на втором этаже и верхнем полуэтаже (антресоли) дома №19/6 по ул. Б. Покровской общей площадью 228 кв. метров. Судебный департамент вышел с инициативой передать им помещения, которые потом будут использоваться нижегородским районным судом. Напомним, районный суд переехал на Большую Покровскую, 19 из здания на пер. Плотничном после того, как областной суд разместился в новом здании на ул. Студенческой, 23.

Таким образом, здание на ул. Б. Покровской будет включено в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация вправе заключать договоры аренды, договоры безвозмездного пользования, договоры доверительного управления муниципальным имуществом и иные договоры без проведения конкурсов или аукционов.

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