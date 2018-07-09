Пассажиропоток нижегородского аэропорта увеличился на 30% в I полугодии 2018 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") увеличил пассажиропоток на 30% в I полугодии 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта 11 июля 2018 года.

Согласно информации, за шесть месяцев аэропорт обслужил более 512 тысяч пассажиров, что на 30% больше аналогичного периода предыдущего года.

Как отмечается в пресс-релизе, основным драйвером роста стало развитие внутренних перевозок. На внутренних линиях аэропорт за этот период обслужил 390 тысяч пассажиров (на 70 тысяч человек или на 21,8% больше первого полугодия 2017 года), на международных направлениях – 122 тысяч пассажиров (на 49 тысяч человек или на 66,3% больше аналогичного периода прошлого года).

Самыми быстрорастущими направлениями за полгода стали Москва (рост на 55 тысяч пассажиров), Анталья (на 17 тысяч), Дубай (на 10 тысяч), Пхукет (на 8 тысяч), Нячанг (на 6 тысяч). Также активно развивались новые направления в Дубай, Пхукет, Уфу, Ростов и Анапу. Пользовались спросом также новые рейсы в Нячанг, Аланию и Керкиру.

Количество самолетовылетов в Стригино за первое полугодие увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило 4 тысячи 56 рейсов, из них на внутренних линиях - 3677 (рост на 38%), на международных линиях – 379 (рост на 56%).

Как сообщалось ранее, в I квартале 2018 года аэропорт "Стригино" увеличил пассажиропоток на 27,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Напомним также, что в 2017 году пассажиропоток аэропорта увеличился на 24% по сравнению с 2016 годом – до 966 тысячи человек.