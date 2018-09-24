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Общество

МФЦ на ул. Перекопской в Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся 25 сентября

25 сентября 2018 16:54  [399] Общество

Фото: Администрация Нижнего Новгорода

Многофункциональный центр (МФЦ) на ул. Перекопской,1 в Ленинском районе Нижнего Новгорода открылся 25 сентября 2018 года. По словам директора муниципального казенного учреждения "МФЦ Нижнего Новгорода" Светланы Мусарской, на данный момент это единственный центр в Ленинском районе.

Ранее районный отдел МФЦ располагался в здании управления образования, в неприспособленном помещении на пр. Ленина. В новом отделе (ул. Перекопской, 1) функционируют 29 окон приема, созданы просторные и комфортные залы ожидания, сектор информирования, детский уголок, помещения для хранения и выдачи готовых паспортов, а также соблюдены принципы доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

"В центре есть выход на портал "Госуслуги" и работает электронная очередь. Это позволит предоставлять статистику со всех районов города и показывать, какие из них сильно перегружены. В зале размещен инфомат, в котором собраны все сведения по документам и услугам. Этот опыт планируется использовать и в других многофункциональных центрах", - рассказала Мусарская.

Напомним, администрация города планировала открыть МФЦ на ул. Перекопской после ремонта в августе 2018 года. Депутаты Гордумы Максим Жук и Надежда Мельникова с июня 2017 года добивались выделения средств на открытие этого МФЦ.

Как сообщалось в июне, глава города Владимир Панов планировал открыть еще один многофункциональный центр в ТРЦ "Рио" в ноябре 2018 года.

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