СУ СК при расследовании преступления ищет водителя, подвозившего мужчину с девочкой в Богородске Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Следственное управление СК РФ по Нижегородской области обращается к жителям Богородского района и других районов региона с просьбой сообщить информацию, которая поможет в расследовании преступления. Обращение размещено на сайте областного управления СК 23 ноября 2018 года.

Согласно информации, правоохранители просят откликнуться водителя автомобиля, а также его родственников или знакомых, который 20 августа 2018 года в 11:45 высадил мужчину с девочкой на пересечении улицы Герцена и переулка Маяковского в Богородске.

Всем, у кого есть информация, просьба обращаться по телефонам: 8-920-069-51-80 и 8-920-069-50-20. СУ СК гарантирует всем обратившимся анонимность, также за информацию обеспечено вознаграждение.

В этот же день на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области была опубликована просьба к жителям Богородского района сообщить информацию о разыскиваемом мужчине, предположительно, передвигавшемся на красном велосипеде.

Напомним, что в августе 2018 года в Богородске пропала девятилетняя Маша Люлина. Сообщается, что 20 августа 2018 около 11 часов дня она ушла гулять на ул. Комсомольской и не вернулась. По факту пропажи девочки было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой, пропавшей в Кстовском районе. За информацию о местонахождении девочки было объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.