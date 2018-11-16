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Общество

Фундамент второго корпуса школы начали заливать в нижегородском микрорайоне "Гагаринские высоты"

27 ноября 2018 11:10  [129] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фундамент второго корпуса школы начали заливать в нижегородском микрорайоне "Гагаринские высоты". Об этом стало известно в ходе инспекции рабочей комиссии администрации Приокского района на стройплощадке 27 ноября 2018 года.

Работы проводятся за счет средств федерального бюджета, всего на строительство школы было выделено 540 млн рублей.

Школа будет состоять из двух корпусов. Подрядная организация возвела фундамент первого корпуса, сейчас ведется разравнивание котлована под фундамент второго корпуса.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию определен на декабрь 2019 года.

Первый замглавы района Вадим Харченко в ходе проверки обратил внимание на устаревшие данные на информационном щите.

"Вместо планируемых ранее 525 мест, школа в "Гагаринских высотах" будет рассчитана на 675 учащихся. Этой прибавки удалось достичь за счет отказа от строительства бассейна, так как сокращение второй смены в районе стало приоритетной задачей", - отметил руководитель.

Напомним, в ноябре 2017 года администрация Нижнего Новгорода объявила два аукциона на строительство школ – в мкрн "Цветы" и "Гагаринские высоты". Согласно документации, ввод объекта в эксплуатацию намечен на май 2019 года, но тогда предполагалось построить в том числе и бассейн.

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