Дело возбудили в отношении сотрудников инспекции, знавших, что подростки убили мужчину в Выксе Происшествия

Дело возбудили в отношении сотрудников инспекции, знавших, что подростки убили мужчину в Выксе Фото: НИА Нижний Новгород

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) МВД РФ по г.Выкса Нижегородской области, которые знали, что двое состоящих на учете подростков избили до смерти мужчину, но недостаточно оперативно приступили к расследованию этого преступления. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Кроме того, следователи полагают, что сотрудники ИДН могли бы предотвратить гибель мужчины от рук подростков в случае профилактической работы с ними.

Таким образом уголовное дело возбуждено по факту халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Ранее СК сообщало, что в отношении двоих 14-летних школьников, проживающих в Выксе, также возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подростки в конце октября текущего года принесли на хранение в квартиру к своему 59-летнему знакомому украденные радиаторы.

Они попросили мужчину оставить их на время у себя в общежитии, однако тот обратился в полицию. По словам местных жителей, желая отомстить, школьники избили пенсионера, а затем подожгли его. Сосед мужчины вызвал скорую помощь, но через десять дней потерпевший скончался в реанимации.

Еще один фигурант дела - 18-летний житель Выксы, будучи знакомым с погибшим мужчиной, узнав о том, что к его смерти причастны подростки, самостоятельно разыскал их 13 ноября и устроил самосуд. Он снимал допрос школьников на камеру, после чего измывался над ними. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера" (ст. 132 УК РФ).

Подростков удалось задержать 15 ноября, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину в совершенном преступлении они признали. 18-летнего жителя Выксы также задержали и заключили под стражу. Молодой человек в преступлении не сознался.

В СК добавили, что подростки состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и ранее уже привлекались к уголовной ответственности, но суд освобождал их от наказания из-за несовершеннолетия.

Между тем, по мнению следователей, преступления с гибелью 59-летнего мужчины можно было бы избежать, в случае более ответственного контроля со стороны сотрудников инспекции к подогреваемым к убийству подросткам.

Напомним, что в ГУ МВД по Нижегородской области также организовали проверка по факту халатности сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, которые допустили предположительное совершение преступления со стороны подростков. В случае подтверждения информации сотрудников инспекции уволят по отрицательным мотивам.