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Общество

Нейрохирургический центр планируют развивать на базе нижегородской больницы №39

29 ноября 2018 18:10  [78] Общество
Больница №39

Больница №39

Фото: с сайта больницы №39

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с ведущими нейрохирургами России 29 ноября договорился о развитии нейрохирургического центра на базе больницы №39, расположенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Городская клиническая больница № 39" - крупнейшая больница Нижнего Новгорода. С октября 1963 г. начало прием больных нейрохирургическое отделение. В январе 1965 года было создано два нейрохирургических отделения на 40 и 60 коек.
Центр магнитно-резонансной томографии на базе больницы №39 открыт в марте 2007 года. Он оборудован высокопольным магнитно-резонансным томографом Magnetom фирмы Siemens.

В ходе беседы с ведущими нейрохирургами России Глеб Никитин договорился развивать этот центр.

"У нас в регионе есть серьезная школа и традиции, заложенные Александром Фраерманом. Мы и сегодня является лидерами в ПФО по объему проводимых нейрохирургических оперативных вмешательств", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Договорились с академиками особое внимание уделять развитию нейрохирургического центра на базе 39 больницы Нижнего Новгорода", - добавил Глеб Никитин.

Также глава региона достиг договоренности о проведении в Нижегородской области медицинского образовательного форума "Университетская клиника".

"Нижегородская область исторически является опорной точкой для развития нашей специальности, и многие хирургические технологии внедрялись именно здесь", - отметил присутствующий на переговорах главный внештатный нейрохирург минздрава России, академик РАН Владимир Крылов Владимир Крылов.

"Сегодня мы подошли к более полномасштабному сотрудничеству. Будем проводить форум "Университетская клиника" в Нижегородской области, и развивать с его помощью различные направления медицины с привлечением научной общественности и фундаментальной медицины", - добавил специалист.

Он пояснил, что в рамках форума ведущие представители российской медицины читают лекции для медицинской общественности.

Напомним, что сегодня в Нижнем Новгороде прошла научно-практическая конференция нейрохирургов. Мероприятие посвящено современным проблемам нейрохирургии и призвано оказать содействие в развитии и широком внедрении в клиническую практику новых технологий.

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