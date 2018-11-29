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Общество

Подозреваемый в вымогательстве взятки сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области помещен под домашний арест

30 ноября 2018 13:19  [94] Общество

Подозреваемый в вымогательстве взятки сотрудник саровского "РФЯЦ-ВНИИЭФ" в Нижегородской области помещен под домашний арест. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области 30 ноября 2018 года.

Постановлением суда ведущему инженеру отдела строительного контроля ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ", подозреваемому в получении взятки в размере одного миллиона рублей, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно ранее озвученной информации, уголовное дело возбуждено в отношении ведущего инженера по надзору за строительством отдела строительного контроля Департамента капитального строительства ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" 1981 года рождения. Он является подозреваемым по п.п. "б, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным взятки, совершённой с вымогательством, в крупном размере).

Органами предварительного следствия инженер подозревается в том, что решил воспользоваться обстоятельством с целью личного корыстного обогащения путем вымогательства и получения взятки в виде денег в крупном размере, вымогал взятку в размере 1 млн рублей, угрожая отказать в подписании актов выполненных работ за октябрь-ноябрь 2018 г. и последующие периоды ежемесячно в рамках государственного контракта по реконструкции и техническому перевооружению систем физической защиты объектов ядерного центра.

Судом ходатайство следователя было удовлетворено, была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Постановление в законную силу не вступило.

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