Более 90% заявок в информационной системе "Наш Нижний" отработано по данным на 30 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 90% заявок в информационной системе "Наш Нижний" отработано по данным на 30 ноября 2018 года. Об этом сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, за пять месяцев работы портала на него поступило 12,5 тысяч обращений от нижегородцев. В настоящее время более 90% заявок отработано.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Нижнего Новгорода, чаще всего нижегородцы обращаются на портал "Наш Нижний" по вопросам отопления, водоснабжения, освещения, благоустройства.

Так, жители ул. Терешковой, 11 написали обращение в информационную систему по вопросу отсутствия освещения. Через трое суток работа фонарных столбов была налажена. "Мы видим конкретные действия по нашим обращениям, и это радует. Более эффективного ресурса, чем "Наш Нижний", пока для себя не нашла. И в целом с приходом на пост мэра Владимира Панова, город преображается: благоустраиваются парки и скверы, устанавливаются детские и спортивные площадки, виден порядок", - рассказала жительница Зоя Акст.

По словам начальника управления ремонта и обслуживания сетей МП "Инженерные сети" Павла Некрасова, количество заявок с увеличением темного времени суток увеличилось. За последнюю неделю в адрес предприятия было направлено около 50 обращений. Заявки отрабатываются в плановом режиме.

Напомним, по проблеме освещенности улиц и дворов нижегородцы могут обратиться через информационную систему "Наш Нижний" или позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 005. Также заявки на отсутствие уличного освещения можно направлять в МП "Инженерные сети": телефон +7 (831) 433-48-39, электронная почта remont@engseti.com.

Как сообщалось ранее, по данным на 28 ноября информационная система "Наш Нижний" объединила 100 домоуправляющих компаний.