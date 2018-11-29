Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря Общество

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря Фото: Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. Как сообщают в ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниям" на пресс-конференции, в преддверии отмечаемого 1 декабря Всемирного дня борьбы со СПИДом, специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в регионе.

Так, согласно информации, 1 ноября 2018 года в области официально было зарегистрировано 25,696 тыс. случаев ВИЧ-инфекции. Кроме того эксперты отметили и тенденцию роста полового пути передачи, составляя в среднем по области 63,4%.

По словам медиков для борьбы с заболеванием очень важно обследовать максимальное количество людей. "В 2018 году мы расширяли круг обследованных различными способами, как традиционными - обследования в медицинских организациях, выезды в трудовые коллективы, так и новаторскими. Например, наша мобильная лаборатория побывала на шести городских фестивалях, в том числе и таких массовых как "Высота", в котором приняли участие более 20 тыс. человек. Три фестиваля мы организовали сами, например, фестиваль "Здоровый город" на улице Рождественской, который посетили около 2 тыс. человек", - заявила заместитель главного врача по организационно-методической и профилактической работе Наталья Сидорова.

По словам представителей регионального СПИД-центра, планируется, что мобильная бригада посетит все, даже отдалённые, районы области. "В 2018 году, благодаря поддержке администраций Нижнего Новгорода, Кстова, Дзержинска, Арзамаса, Нижегородская область показала один из лучших результатов федеральной акции "Тест на ВИЧ - экспедиция", - подчеркнула Наталья Сидорова, добавив при этом, что центр работает с различными НКО: БФ СТЭП, "Здоровое поколение", "Доверие"; т.к. их деятельность направлена на разные ключевые группы риска.

Ранее сообщалось, что красная лента как символ борьбы с ВИЧ появится на нижегородской телебашне 1 декабря.