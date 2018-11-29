Арендатор нижегородского ДК им. Ленина вывез мусор с территории объекта через полгода после представления прокуратуры Общество

ДК им. В.И.Ленина Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арендатор дома культуры им. В.И. Ленина в Нижнем Новгороде вывез мусор с территории объекта по данным на 31 ноября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры 3 декабря.

Согласно информации прокуратуры, на территории дома культуры на протяжении длительного периода времени располагались навалы бытового мусора и сухих веток, что создавало угрозу возникновения пожара.

В апреле 2018 года прокуратура внесла предупреждение общественной организации, в пользовании которой находится ДК, за ненадлежащее содержание забора. По данным ведомства на 30 ноября, общественная организация вывезла с территории навалы мусора и веток.

Напомним, что 13 ноября на территории ДК произошёл пожар из-за возгорания мусора. Площадь составила 50 кв. метров.

Напомним также, что в настоящее время аварийное здание огорожено строительным забором. В январе 2018 года компания НРОО "Перспектива", курирующая проект реконструкции ДК Ленина, заявила, что в течение 2018-2019 годов будет вестись разработка и согласование проекта по реконструкции и приспособлению объекта для современного использования. Непосредственно процесс реконструкции должен продлиться с 2019 по 2021 год, а в 2022 году инвестор планирует провести приемку здания и сдать его в эксплуатацию.