Заготовка древесины в Нижегородской области за 11 месяцев увеличилась на 7% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Заготовка древесины в Нижегородской области за 11 месяцев увеличилась на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, в январе-ноябре 2018 года в области заготовлено более 3 млн кубометров древесины, это на 200 тысяч больше, чем за тот же период прошлого года. Таким образом заготовка выросла на 7,1%.

Напомним, что в I полугодии 2018 году в районах Нижегородской области высадили 3,7 тысячи га леса. Посадка леса продолжалась еще и осенью. Кроме того, в лесничествах региона велась работа по уходу за лесными культурами, чтобы высаженные ранее деревья прижились.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2018 году на региональную программу развития лесного хозяйства было выделено дополнительное финансирование. Лесничества приобрели оборудование для ухода за лесом, например, кусторезы, триммеры, бензопилы.

Напомним также, что в области утвержден проект Лесного плана.