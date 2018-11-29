Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области 26 ноября - 2 декабря ниже эпидпорогов, - роспотребнадзор Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заболеваемость ОРВИ в Нижегородской области за период с 26 ноября по 2 декабря 2018 года ниже эпидемических порогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, заболеваемость респираторными вирусными инфекциями в настоящее время обусловлена преимущественно вирусами негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы и другие). На предыдущей неделе был выделен первый в сезоне вирус гриппа.

По данным управления на 3 декабря в Нижегородской области привито порядка 1,4 млн человек, что составляет 44% населения. В том числе, привито более 313 тысяч детей.

Напомним, массовая иммунизация населения в регионе завершилась 1 декабря, сделать прививку против гриппа можно в индивидуальном порядке в вакцинальных центрах. В вакцину входят актуальные в этом сезоне штаммы вируса гриппа.