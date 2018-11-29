Виктор Морозов: "При строительстве низконапорного гидроузла на Волге подтопления не коснутся населённых пунктов" Общество

Виктор Морозов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Генеральный директор компании "Техтрансстрой" в программе "Герои Волги" рассказал о разнице между поднятием уровня Чебоксарского водохранилища и строительством низконапорного гидроузла, восстановлении сквозного судоходства на Волге и экологическом эффекте для Нижнего Новгорода

- Тема, которую я хочу с вами обсудить, с нами уже десятилетия. Это тема поднятия высоты Чебоксарского водохранилища. Все про нее знают, обсуждают, но деталей и подробностей, а самое главное - страхов и ужасов, которые нас могут ждать, до конца не понимают. Давайте снимем страхи. Я правильно понимаю, что никакого подъема воды не будет, будет строиться гидроузел, и это решение принято?

- Да, на сегодняшний день такое решение принято. И полным ходом идет проектирование этого низконапорного гидроузла. Если говорить о Чебоксарском водохранилище и о низконапорном гидроузле, то разница вот в чем. Чебоксарское водохранилище предполагало строительство грандиозного водохранилища с огромной квадратурой и площадью затопления порядка 950 кв. км. Поскольку в том числе Нижний Новгород долго боролся против этого проекта, было принято решение оставить 63-ю отметку в том виде, в каком она на сегодняшний день есть. Но в этом случае не решается проблема сквозного судоходства, нарушается единая глубоководная система, которая была раньше и эксплуатировалась в Советском Союзе. Она подразумевала четырехметровую глубину над порогом Городецкого шлюза для того, чтобы пропускать суда с осадкой 3,6 метра.

- И грузовые, и пассажирские?

- И грузовые, и пассажирские. А если взять во внимание тот факт, что сейчас круизный флот развивается, туризм развивается, в том числе внутренний туризм, нам необходимо иметь сквозной проход. Соответственно, необходимо решить эту проблему. Как вы уже сказали, долгое время этот вопрос обсуждался, он обсуждался на самых разных уровнях, в том числе и здесь, в области, дискутировался, на Большой Волге. Но на сегодняшний день победила идея по строительству гидроузла.

- Здравая, как мне кажется, если говорить о будущем нижегородцев. Потому что нужно напомнить, что если бы вдруг было принято другое решение, то нижняя часть города могла бы быть просто затоплена. Это переселение людей, не знаю даже как это себе представить. Это же гигантские деньги. Поэтому губернатор Глеб Никитин, настояв на том, чтобы принять решение о гидроузле, я считаю, защитил интересы нижегородцев. Но есть нюансы. Там будет затоплена дубрава?

- Давайте подробнее об этом. Мы говорим о самом гидроузле, то есть гидроузел - это гидротехническое сооружение, которое должно обеспечить безопасность судопропуска. Надежность и безопасность судопропуска - это прежде всего. Это серьезное капитальное фундаментальное сооружение. Оно недешевое, это надо понимать. При строительстве гидроузла, сюда должны прийти и инвестиции, и необходимость использования местных материалов, и новые рабочие места, и налоги. Это из области плюсов. Минусов здесь гораздо меньше. Основной будет в том, что все-таки нам нужно будет поднимать отметку. Отметка будет подниматься от трех до 4,5 метров. Рабочая отметка будет на три метра выше - то есть, шестьдесят восьмая. Чем это грозит? Во-первых, конечно, низкие территории будут затоплены или подтоплены, но населенных пунктов это не коснется. Водохранилище, которое мы создадим, будет так называемого руслового типа. То есть дополнительные затопления будут всего 9,5 кв км. Если мы сравниваем с подъемом Чебоксарского, там 950 кв км. Разница очень существенная.

- Я правильно понимаю, что те затопления, которые в любом случае случатся, не коснутся тех территорий, где живут люди?

- Нет, это песчаные косы, острова. Больше ничего.

- Гидроузел сейчас проектируется, начало строительства запланировано на 2019 год. А окончание?

- 2021 год - по плану.

- Совсем недолго. Сохраняется сквозное судоходство, что крайне важно. Никто больше не передвигается в объезд и, вообще, это и с точки зрения бизнеса и торговых связей очень хорошо. Развивается внутренний туризм.

- Берега Волги в этом течении очень красивы.

- И, наверное, с точки зрения и обороны страны?

- Да, становится возможна переброска больших масс техники.

- Что насчет экологии? Когда начинают люди вмешиваться руками, всегда возникает вопросы. Что насчет экологии после того, как вы начнете строить низконапорный гидроузел?

- Да, эти вопросы сейчас серьезно стоят, поэтому и строительство не начинается просто так. Подготовку к строительству мы начали с 2014 года. По всей территории водохранилища и на месте строительства была создана мощная пьезометрическая сеть. Мы создали порядка 200 пьезометров - это устройства для наблюдения за подземными водами. В течение нескольких лет мы могли наблюдать, как изменяется уровень воды в разные режимы реки: весна, лето, межсезонье.

- Это база данных, по которой можно сделать выводы, что делать дальше?

- Да, это четырехлетняя база. В результате совместно со специалистами из НИИОСП им. Н.М. Герсеванова - специализированного института в области оснований и подземных сооружений - мы создали геофильтрационную модель. Она позволяет оценить состояние подземных вод на данной территории. А дальше была создана прогнозная модель, которая показывает, насколько это влияние будет распространяться при создании водохранилища. Это очень сложный процесс, ведь территории у нас тоже все разные. Если мы берем левый берег - например, Городец - он выше, соответственно, подтопление ниже. Если берем правую низкую пойму Волги, где располагается Балахнинский район, то этот район страдает больше всего.

- В целом если говорить об экологии этой локации, где появится это сложное сооружение, хуже не станет?

- После того, как мы реализуем мероприятия, которые мы обязаны заложить, естественно, хуже не будет. Может, даже лучше будет. Но вопрос только в том, что все эти мероприятия должны быть согласованы, должны быть утверждены и только тогда реализованы в жизнь.

- Кто должен помочь вам в этом? Это федеральное министерство или это местная власть?

- Процитирую пункт технического задания, где сказано, что я обязан согласовать прежде всего с государственным заказчиком, а также с региональной и муниципальной властью. То есть все просто.

- Со стороны местной и областной власти, как я понимаю, зеленый свет?

- Да, конечно. Есть рабочая группа, курирует сейчас этот процесс заместитель губернатора Сергей Морозов. Совещания идут регулярно. Кроме экологии там очень много и других проблем: размещение избыточного грунта, зеленые насаждения, рекультивация земель - все, что в ведении региональной и муниципальной власти.

- Понятно, что делать это необходимо. Хочу еще уточнить по поводу водохранилища, которое будет создано - руслового типа, как вы сказали. Есть даже версия, что оно будет называться "Сормовским", хотя, странно, ведь оно находится на территории Балахнинского и Городецкого района? Какое у него будущее не с точки зрения гидроузла, а прикладной.

- Разочарую нижегородцев. Это водохранилище сезонного типа. Во-первых, узел называется низконапорным, то есть напор невысокий, всего три метра. Сезонного типа - это значит, что после сезонного паводка мы его наполняем, для того, чтобы обеспечить судоходство, а после того, как навигация заканчивается, мы его постепенно срабатываем - поднимаем затворы, и река снова переходит в естественное состояние.

- А в это время, когда глубина в нем три метра, в это время нельзя разве пойти окунуться и позагорать?

- Да нет, это уже зависит от местной власти. Если она решит сделать пляж, создать какие-то условия для людей, я думаю, никто возражать не будет.

Об этом водохранилище важно сказать еще такую вещь - не надо его бояться. Оно рассчитано так, что даже если вдруг что-то произойдет, предположим, что-то случится с плотиной, какая-то ЧС. Поскольку уровень невысокий, никаких страшных последствий не будет. Волна пройдет, но не более того.

Напомним, что публичные слушания по проекту строительства нижегородского низконапорного гидроузла на р.Волга пройдут 4 декабря.