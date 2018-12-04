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Спорт

СКА разгромил нижегородский ХК "Торпедо" со счётом 6:0

05 декабря 2018 06:02  [61] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "СКА" (Санкт-Петербург) разгромил нижегородский ХК "Торпедо" со счётом 6:0 в матче КХЛ 4 декабря 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Игру в ленинградском Ледовом дворце посетило 10,5 тысяч зрителей.

Первый период, несмотря на два подряд удаления у торпедовцев, завершился со счётом 0:0. Но уже к пятой минуте второго периода нижегородцы уступали с разницей в две шайбы. Первый гол стал следствием досадного рикошета, второй - контратаки хозяев. Команда Дэвида Немировски выровняла игру, но еще одна пропущенная контратака на 37 минуте усугубила ситуацию.

В третьем периоде нижегородцы начали в меньшинстве, но очередной рикошет довёл счёт до 0:4. На 47-й минуте состоялась очередная результативная контратака СКА. После смены вратаря на Дениса Костина в концовке встречи нижегородцы пропустили ещё один удар.

Напомним, предыдущая игра нижегородцев 2 декабря также завершилась поражением: "Торпедо" уступило московскому "Динамо" со счетом 2:3.

Следующий матч "Торпедо" проведёт в Минске с местным "Динамо" 6 декабря.

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