Кстовская школа самбо перейдет в собственность Нижегородской области с 1 января Спорт

Александр Югов Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

МБУ СШОР по самбо г. Кстово в Нижегородской области перейдет в региональную собственность с 1 января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 4 декабря.



Как заявил и.о. заместителя губернатора области Александр Югов в ходе визита в учебное заведение после этого будет прорабатываться вопрос об увеличении финансирования. "Конечно, это будет хорошо для школы. Мы планируем увеличить объем средств, выделенный на содержание спортсменов и тренерского штаба, чтобы они качественно выполняли задачи, которые поставлены перед ними", - отметил Югов.

"В нашей школе сегодня занимается больше тысячи человек. Для нашего города она очень значима, потому что Кстово – город небольшой. Поэтому хочется выразить благодарность губернатору Глебу Никитину за то внимание, которое он оказывает спорту", - сказал директор МБУ СШОР по самбо Александр Давыдов.

Напомним, что ранее губернатор региона Глеб Никитин, решение о передаче образовательного учреждения связано с непростым финансовым состоянием Кстовского района.

Как сообщалось ранее, школа была передана в муниципальную собственность администрации Кстовского района в 2014 году. На сегодняшний день школа не имеет собственных помещений, занятия проводятся на площадке Международной Олимпийской Академии спорта в Кстово. Передача СШОР в областную собственность позволит сохранить кстовскую школу самбо и перевести ее работу на новый уровень в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.

Напомним также, что развитие в регионе спорта высших достижений, а также создание эффективной системы подготовки спортивного резерва – приоритетные направления Стратегии развития Нижегородской области.

СПРАВКА:

В СДЮСШОР по самбо развивают девять видов спорта. Шесть их них являются олимпийскими видами, такие как: дзюдо, художественная гимнастика, хоккей, тхэквондо, современное пятиборье и бокс. Сейчас этими видами спорта занимаются около 1000 спортсменов разного возраста. С 2016 года школу возглавляет Давыдов Александр Васильевич.

За 50 лет работы школа самбо показала следующие результаты: на чемпионатах мира по самбо завоевано 64 медали золотой пробы, чемпионатах Европы - 37 медалей, кубках мира - 81 медаль, международных турнирах - 84 медали, чемпионатах страны - 35 медалей.

Подготовлено: девять заслуженных Мастеров спорта СССР и России, 33 мастеров спорта международного класса СССР и России, а также 17 тысяч спортсменов массовых разрядов.