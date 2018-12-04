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Экономика

Администрация повысила оклад руководителя "Нижегородпассажиравтотранса" на 20%

05 декабря 2018 11:38  [116] Экономика

Администрация повысила оклад руководителя "Нижегородпассажиравтотранса" (НПАТ) на 20,8%. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии.

Согласно изменениям, оклад руководителя НПАТ теперь составляет 60 000 рублей, ранее - 49 650 рублей.

Надбавка за выслугу лет при общем трудовом стаже до пяти лет составляет 10%; от 5 до 10 лет - 15%; от 10 до 15 лет - 20%; свыше 15 лет - 30%.

Добавим, что оклад руководителя НПАТ на данный момент является самым высоким среди других муниципальных предприятий. Директор "Нижгортранс" без надбавок получает 49 650 рублей ежемесячно, в "Нижегородское метро" – 40 000 рублей; в "Нижегородэлектротрансе" – 31 700 рублей, в "ЕЦМЗ" – 26 600 рублей.

Напомним, Елена Лекомцева была назначена генеральным директором НПАТ в октябре этого года.

Как сообщалось ранее, инспекция ФНС РФ по Нижегородскому району подала иск о признании бывшего руководителя НПАТ Дмитрия Цыганкова банкротом.

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