Бюджет Нижегородской области за 11 месяцев исполнен с профицитом в 11 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Бюджет Нижегородской области за 11 месяцев 2018 года исполнен с профицитом в 11,2 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, доходы областного бюджета в январе-ноябре 2018 года получены в сумме 143,1 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета региона поступили в сумме 122,8 млрд рублей.

Расходы бюджета составили 131,9 млрд рублей. Таким образом бюджет исполнен с профицитом в 11,2 млрд рублей.

Напомним, что в октябре 2018 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель Заксобрания региона Евгений Лебедев провели "нулевое чтение" проекта бюджета области на 2019 год. 25 октября проект внесен на рассмотрение Законодательного собрания. Доходы и расходы областного бюджета на следующий год сформированы в объеме 153,4 млрд рублей, таким образом бюджет планируется бездефицитным.

Напомним также, что доходы и расходы областного бюджета на 2019 год спрогнозированы в объеме 153,4 млрд рублей, в 2020 году - доходы и расходы ожидаются в размере 156,3 млрд рублей, что делают бюджеты сбалансированными.

Бюджет на 2021 год сформирован профицитным: доходы сформированы в объеме 161,4 млрд рублей, расходы - в 159,9 млрд рублей.